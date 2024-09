"50 & Più": i servizi e le occasioni per stare meglio

Il nuovo consiglio di 50&Più Confcommercio Marche Nord ha presentato (foto) il tour promozionale per far conoscere l’operato e i servizi dell’associazione. Ha portato i saluti il vicedirettore di Confcommercio Marche Nord, Agnese Trufelli: "50&Più ora è pronta per questo tour nell’entroterra che sta a cuore alla nostra associazione. Saranno 7 tappe per un totale di 18 Comuni e incontreremo tante persone, raccogliendo le loro richieste". La presidente Patrizia Caimi prima di entrare nel dettaglio ha presentato il consiglio, composto da: Marco Arzeni, Franca Bezziccheri, Biagio Ceccarini, Rosanna Di Gregorio, Marcello Mamini, Gilberto Moscatell, Nadia Pezzini, Olessia Tambotseva e Maurizio Tonelli. "50&Più - ha detto Caimi - è un’associazione libera, volontaria e senza fini di lucro che offre una vasta gamma di servizi pensati per le persone con più di 50 anni. Aderire a questa associazione può portare numerosi vantaggi. Il nuovo consiglio, per illustrare i vantaggi, ha organizzato un tour informativo in varie sedi per incontrare gli associati e coloro che sono interessati a conoscere l’associazione, per spiegare l’importanza di aderire a 50&Più". L’associazione, come hanno illustrato anche Arzeni e Tonelli, offre tramite gli uffici Enasco e Caf una serie di servizi: assistenza fiscale, legale e amministrativa, consulenza per la previdenza e l’assistenza sanitaria. E ancora attività sociali e culturali e ricreative.

I membri di 50&Più possono beneficiare di sconti e convenzioni su una vasta gamma di prodotti e servizi, come viaggi, assicurazioni, beni di consumo. "L’associazione - ha concluso Caimi - si impegna a tutelare i diritti dei suoi associati e a rappresentarli nelle sedi istituzionali". Questo il calendario del tour (gli incontri si terranno nelle sedi locali di Confcommercio): a settembre il 19 a Fossombrone; il 26 a Fano/Marotta; il 30 a Gabicce Mare. Poi a ottobre il 3 a Urbino/Fermignano; il 14 a Carpegna/Mercatale/Macerata Feltria/Sassocorvaro/Novafeltria; a Urbania/Piobbico/S. Angelo in Vado; il 21 a Cagli, Pergola; il 31 a Montecchio/Vallefoglia.

Luigi Diotalevi