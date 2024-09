A Fossombrone ’rinasce’ il sintetico: "E costruiremo un nuovo campo"

Allo stadio ’Bonci’, il vicesindaco Michele Chiarabilli ha inaugurato il ’nuovo’ campo sintetico su cui si allenano sia il Fossombrone Calcio, prima squadra e juniores, sia la Sanmartinese. Anfitrione è stato Enrico Aguzzi, presidente della US Fossombrone, la società che ha in gestione l’impianto. Con gli anni, il terreno era andato incontro ad avvallamenti che rendevano spiacevole e talvolta pericoloso correrci sopra, sicché il rifacimento del fondo non era più rimandabile. Ma non è un intervento isolato, spiega Chiarabilli: "Questo è uno dei tanti che abbiamo previsto per le strutture sportive. È un percorso iniziato nel 2023 con la sistemazione della tribuna per 240mila euro e che prosegue quest’anno con quella del campo sintetico, per 40mila euro. Si tratta di un campo che risale al 2009 e che dal 2018 non veniva più omologato. C’erano degli avvallamenti e abbiamo ritenuto necessario un intervento di recupero totale. Nella prossima primavera interverremo anche sul campo sintetico più piccolo, che fa angolo con questo e confina col campo in erba: spenderemo altri 40mila euro, dopodiché ulteriori 30mila saranno dedicati al campo del quartiere Peep, che è rovinato e necessita di ’cure’ urgenti. Nel frattempo, abbiamo previsto un altro campo sintetico, di cui inizieranno i lavori entro settembre: sarà di fronte all’ospedale, nel quartiere Borgo Sant’Antonio. Questo per permettere ai bambini di godere appieno del campo vicino alla chiesa che abbiamo preso in affitto dalla parrocchia per 12 anni, sei più sei". Così Enrico Aguzzi: "Ringrazio l’amministrazione comunale per il sostegno che ci dà con quest’opera di risistemazione del campo sintetico. Questo permetterà ai nostri ragazzi di giocare qui tutta la stagione in tranquillità e in sicurezza, con un manto perfetto e rifatto al completo. Concludo con un grande in bocca al lupo per la nuova annata sportiva che sta per cominciare".

a. bia.