Addio a Roberto Cecchini Prof ed ex consigliere comunale

La scomparsa di Roberto Cecchini ha profondamente colpito il quartiere più a nord di Pesaro, da Fabbrecce a Vismara e Cattabrighe, dove il professore di educazione fisica ha lungamente risieduto e dove si è impegnato nel quartiere ricoprendo anche la responsabilità di presidente. Roberto Cecchini, 68 anni, era malato da un paio d’anni ma il suo essere una persona molto riservata non ha portato a diffondere la notizia. Tanto che la sua scomparsa di ieri ha sorpreso molti.

Era decisamente conosciuto sia per la sua attività di "professore di ginnastica", sia per l’impegno politico come consigliere comunale per due legislature: "Sono rimasto sconvolto dalla notizia. Roberto è stato uno di quelli che c’era negli anni della mia esperienza – dice l’ex sindaco Oriano Giovanelli – politica e amministrativa a Pesaro. Uno di quelli su cui potevi contare. La sua formazione lo portava ad avere sempre una grande sensibilità per i giovani e per i più fragili. Oggi appena l’ho saputo, finita la cerimonia del 25 aprile, sono corso immediatamente alla Camera mortuaria nella speranza di vederlo. Non c’era. Mi sentivo come se mi fosse venuto a mancare uno di famiglia. Smarrito. Non riesco ancora a crederci. Un abbraccio a chi gli ha voluto bene".

Positiva anche l’esperienza come presidente del quartiere: "Un personaggio da ricordare molto positivamente – dice l’attuale consigliere Simone Badioli – perché si dava molto da fare per il quartiere, per lo sport a favore dei più giovani, senza distinzioni politiche". Roberto Cecchini ha anche un passato sportivo negli anni ’70 e ’80, nella squadra pesarese di Pallamano. Cecchini, ha insegnato prima a Milano, poi a Cagli, infine a Fano, in particolare al Liceo Nolfi, dove era anche vice preside. Lo ricorda Giancarlo Iacchini: "Un pensiero commosso, incredulo e pieno di dolore per la scomparsa di un carissimo collega, Roberto Cecchini, per tanti anni insegnante di educazione fisica al Nolfi di Fano. Una persona buona e gentile, un vero signore – è il ricordo su Fb –, che resterà sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, compresi migliaia di alunni che per più di 30 anni l’hanno avuto come professore". Roberto Cecchini lascia la moglie Mirella. I funerali si terranno domani, giovedì, alle 15.30 nella chiesa di Cattabrighe, il rosario stasera alle 19.

Luigi Luminati