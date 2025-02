Apav, le finali in programma al Palazzetto dello sport di Lucrezia

In casa Apav le buone notizie non finiscono mai. Dopo la conquista delle Final Four di Coppa Marche femminile da parte delle ragazze di Apav Bcc-Termomet, un’altra buona notizia. Quest’anno le finali verranno disputate il 22 e 23 febbraio prossimi a Lucrezia al Palazzetto dello Sport A. Cercolani in collaborazione con il Marotta Volley e saranno intitolate al compianto "Gianni Ordonselli", uomo che ha dedicato sé stesso per la pallavolo. Un’occasione straordinaria, che Apav Calcinelli-Lucrezia ha per rafforzare il senso di appartenenza e la collaborazione tra le due comunità, celebrando insieme i valori dello sport e della competizione sana. La Coppa Marche è una competizione regionale di grande importanza, riservata alle squadre di Serie C e Serie D, rappresentata attraverso una vetrina significativa per le società partecipanti.

Le finaliste sono: Apav Calcinelli Lucrezia; Nuova Pallavolo Collemarino; US Pallavolo Senigallia; US Volley ’79 Civitanova Marche. Le semifinali si svolgeranno sabato alle ore 17,30 nei palazzetti di Lucrezia e Marotta. La finale si disputerà domenica 23 febbraio alle ore 17,30 al Palas di Lucrezia. La presentazione dell’evento con le autorità avverrà sabato 22 febbraio nella sede dell’Apav a Lucrezia, viale della Stazione n. 19.

"Ospitare le Final Four – afferma il Presidente Massimo Scarpetti – significa portare sul nostro territorio atleti di alto livello, appassionati e addetti ai lavori, con un forte impatto mediatico e promozionale. Per i nostri sponsor e stakeholder, questa è un’opportunità unica per dare visibilità al proprio marchio e sostenere lo sport locale in un contesto di rilievo". Un fine settimana ricco quindi che darà lustro al territorio, grazie al lavoro e alla passione di un club storico. b.t.