Appartamento in fiamme Paura, inquilini in fuga

In fiamme un appartamento turistico a Gabicce mare, in via Mazzini 11, praticamente in centro. Un altro appartamento al piano superiore reso inagibile dal calore e dal fumo. Il fuoco è divampato ieri pomeriggio al primo piano in una palazzina di 4 complessivi per cause da accertare. In quel momento non c’erano persone perché si trovavano al mare. L’amara sorpresa l’hanno avuta al rientro con l’immobile avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro, i quali hanno provveduto a spegnere l’incendio nel giro di un’ora. I danni sono particolarmente ingenti. L’appartamento da cui è scaturito tutto è praticamente distrutto.

In particolare, l’innesco sarebbe avvenuto in una camera da letto per una probabile causa elettrica. Da qui, le fiamme hanno attecchito con facilità al resto dell’appartamento. Il calore e il fuoco hanno poi interessato il solaio soprastante che ha iniziato ad incrinarsi ed annerirsi col fumo che saliva dappertutto. Gli inquilini del piano di sopra, una coppia di turisti, ha lasciato precipitosamente l’appartamento riuscendo a riprendere le proprie cose. Per quello sottostante, da salvare non c’è proprio nulla. E’ andato tutto distrutto. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per collaborare alle indagini. L’arrivo tempestivo dei pompieri, compatibilmente con la distanza da Pesaro, ha permesso di salvare il resto degli appartamenti della palazzina, quasi tutti turistici e in quel momento vuoti per l’assenza degli affittuari usciti per il mare.

Resta da capire che cosa possa aver provocato il corto circuito. Da quanto si è appreso, sembra esser partito tutto da una presa della camera da letto ma la conferma potrà essere data solo dopo un sopralluogo accurato da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. I due appartamenti interessati dall’incendio sono stati dichiarati inaccessibili. Il resto delle abitazioni, pur con la puzza di fumo, sono fruibili.