Atterraggio d’emergenza per elicottero senza carburante

Carignano (Pesaro), 22 dicembre 2024 – Atterraggio di emergenza a Carignano. È quanto accaduto verso le 12.30 ad un piccolo elicottero che, dalle prime ricostruzioni, sarebbe rimasto a corto di carburante.

Poco prima di atterrare, infatti, avrebbe fatto richiesta di poter fare rifornimento all'aeroporto di Fano senza, tuttavia, fare in tempo a raggiungere la pista. Il velivolo, trovandosi in difficoltà, ha deciso di atterrare individuando un’area idonea in un campo delle colline fanesi. L’atterraggio non è stato troppo morbido e infatti il mezzo ha riportato alcuni danni. Per fortuna il pilota è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.