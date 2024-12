Trovato morto in un canale di scolo a Pesaro

Pergola (Pesaro e Urbino), 22 dicembre 2024 – È stato trovato senza vita in una cunetta, un canale di scolo, a Pergola, in provincia di Pesaro e Urbino. L’uomo è un anziano di 95 anni che soffriva di una patologia. Secondo quanto si apprende, potrebbe essere stato colpito da un malore mentre camminava e potrebbe poi essere caduto nel canale. Le cause della morte sono comunque ancora da accertare. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Sempre nel Pesarese, ma in frazione Carignano, un piccolo aereo monoposto ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza probabilmente per un'anomalia al motore: nonostante il velivolo sia arrivato a terra in modo più brusco del normale, non ci sono state ripercussioni fisiche per il pilota rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.