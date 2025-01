Biancani visita. Casa Leonardo:: "Riflettete"

Anche il sindaco Andrea Biancani ha voluto esprimere la propria solidarietà agli ospiti e al personale di “Casa Leonardo”, il centro per disabili di Pantano a cui giovedì notte è andato a fuoco un capanno degli attrezzi per quello che, dalle prime ricostruzioni, sembra essere un atto vandalico. Il sindaco ieri (foto) è andato in visita alla struttura e ha condannato il gesto.

"Tutto è utile niente indispensabile. Ma la struttura di Aias – ha scritto Biancani su Fb – fa eccezione e oggi ho voluto portare la vicinanza della città. Per questo dico a chi ha fatto quella che ritengo una bravata, di stare attenti e di riflettere sempre. Perché a causa di un atto di vandalismo o di uno scherzo di cattivo gusto (ripeto, mi auguro non per un atto doloso) potevano rimetterci gli ospiti della struttura di via Tesei 8, persone speciali (e il personale della struttura), con disabilità anche motorie che avrebbero ostacolato l’evacuazione della struttura in caso di conseguenze gravi. Pesaro è una città solidale e attenta. Ripetiamocelo ogni giorno, spargiamo la voce. Magari servirà ad evitare situazioni come quella accaduta a Pantano in una notte di festa. Un abbraccio a tutta “Casa Leonardo”".