Borgo-Montelabbate, bici in pista. Al via il primo stralcio, 700 metri

Piste ciclabili per incentivare l’uso (ecologico) della bicicletta e rendere le strade meno pericolose. Pesaro, città della bicicletta, conta molto su questo tipo di politica, e non a caso annuncia la realizzazione di un nuovo tratto di ciclabile che collegherà il quartiere di Borgo Santa Maria al Comune di Montelabbate.

"Il primo stralcio degli interventi, del valore di circa 150mila euro per 700 metri di pista, inizierà a novembre e durerà circa tre mesi", spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Mobilità Sara Mengucci, dopo l’approvazione della Giunta. "Un collegamento strategico questo pensato per incentivare e favorire gli spostamenti green casa-lavoro, che migliora l’ambiente, la qualità della vita e la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni".

Il nuovo tratto di pista, che sarà in parte ciclabile ed in parte ciclopedonale si sviluppa e andrà a collegare via Borgo Santa Maria (sulla provinciale 423 Urbinate), che è senza dubbio la strada maggiormente trafficata del quartiere, con la zona industriale di via Gabbani, transitando attraverso strada del Foglia e l’area sportiva di strada del Foglia.

Rientra in “Move on bike - la Bicipolitana lungo la valle del fiume Foglia”, il progetto ricreativo finanziato dalla Regione Marche nel 2018 quando Biancani era consigliere regionale.

"La Bicipolitana – si legge in una nota del Comune – è un’infrastruttura del benessere nata per collegare i diversi quartieri al centro e al mare, poi, negli anni, è stata potenzia, ampliata e ripensata per collegare tutto il territorio, diventando un progetto che ha fatto scuola in Italia. Una risorsa preziosissima di promozione per il comune e la provincia, per questo è importante che anche i quartieri meno centrali, come in questo caso Borgo Santa Maria, siano collegati alla rete di ciclabili per poterne beneficiare sia per il trasporto lavorativo che per il tempo libero e lo sport".

"In quest’ottica – conclude la nota di piazza del Popolo – il Comune di Pesaro continuerà ad investire sulle manutenzioni per sistemare i tratti di Bicipolitana già esistenti, a concretizzare i fondi ottenuti e intercettarne di altre per creare nuovi tratti e collegamenti anche con i quartieri collinari".

red. pes.