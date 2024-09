Campanello d’allarme. Vuelle, così non va

Carpegna Prosciutto

76

Ueb Gesteco

82

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 8, Reginato ne, Maretto 6, Parrillo 1, De Laurentiis 9, King 18, Bucarelli 11, Lombardi 4, Zanotti 5, Ahmad 14. All. Sacripanti.

UEB GESTECO CIVIDALE: Marangon , Marks , Redivo , Miani , Berti , Baldini ne, Dell’Agnello , Mastellari , Rota , Piccionne , Calò ne, Natali ne. All. Pillastrini.

Arbitri: Andretta e Zuccolo.

Note - Parziali: 17-18, 41-38, 64-59. Fallo tecnico a Redivo.

La Vuelle torna dall’ultimo torneo amichevole prima del via al campionato con la consapevolezza che c’è ancora molto da fare per entrare veramente nello spirito di questa categoria. Al di là della seconda sconfitta di fila, che la relega al quarto posto del torneo "Ferroluce", è la mentalità che va cambiata. Troppo nervosismo, con arbitri ed avversari, segno che manca la soddisfazione per come si sta giocando, poca decisione nelle palle vaganti che finiscono quasi sempre nelle mani altrui e poca ferocia a rimbalzo, anche ieri 10 in meno contro Cividale. Che magari non lotterà per la salvezza, come sostenevano gli addetti ai lavori, ma nemmeno è una delle favorite al salto di categoria. Senza Imbrò, tenuto a riposo per una lieve distorsione alla caviglia rimediata nella partita contro Brindisi, la Vuelle recupera Lombardi apparso però meno incisivo di altre volte. Ma è soprattutto Ahmad che ce l’ha con tutti e rischia di finire coinvolto in un’altra rissa dopo quella che gli è costata l’epulsione per doppio tecnico nella prima serata. Con quest’atteggiamento si rischia di finire presto nel mirino degli arbitri e non è il caso.

Venendo alla partita, i biancorossi soffrono un po’ troppo i 212 centimetri di Matteo Berti, che segna 7 punti nel primo quarto. Dopo 5’ di studio (9-9), la Vuelle sembra prendere il largo ma al primo riposo è sotto soprattutto per i troppi secondi tiri lasciati agli avversari. Il 2° quarto è ad elastico, prima se ne va Cividale (28-33), quindi le triple di Petrovic e Bucarelli, schierato quasi sempre da play quando gioca al fianco di Ahmad, rilanciano la Vuelle che va negli spogliatoi in vantaggio. Il rientro dagli spogliatoi, però, è un po’ soft: la squadra di Pillastrini piazza subito un break e sorpassa (41-43) prima che Zanotti e compagni reagiscano. E’ il momento migliore, con giochi a due fra Ahmad e King, impreziositi da pregevoli scambi di assist (53-48 al 26’). Bucarelli infila poi due giochi da tre punti che mantengono l’inerzia fino all’ultimo intervallino. L’ultimo quarto si apre con l’imbeccata di Parrillo per Maretto che vale il +7 (66-59) ma a quel punto Pesaro si siede e subìsce di tutto, soprattutto da Rota, prendendo un parziale 13-2 che ribalta completamente la partita. King ricuce a -2 poi perde malamente la palla del possibile aggancio e la squadra si spegne.

Elisabetta Ferri