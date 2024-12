Casinina festeggia la piazza nuova

È stata inaugurata ieri la nuova piazza del Popolo a Casinina di Sassocorvaro-Auditore. I lavori iniziati 9 mesi fa hanno permesso di creare uno spazio rinnovato dove però gli iconici “ferri“ (la vecchia balaustra) mantengono la centralità.

"Siamo molto felici di questa piazza, realizzata grazie ai fondi Pnrr per creare spazi destinati all’aggregazione della comunità. Siamo contenti perché Casinina non aveva una piazza centrale – il commento del sindaco Daniele Grossi –. Il progetto con il quale ci siamo candidati ci ha permesso di avere un finanziamento di 1 milione e centomila euro. Con queste risorse acquisteremo anche 2 nuovi pullman e faremo un intervento per bambini e ragazzi al parco della diga di Mercatale".

Ieri pomeriggio musica e bambini con i canti di Natale hanno accompagnato il taglio del nastro. La piazza "ora è un salotto e non più un parcheggio. È inclusiva e favorisce l’aggregazione. I lavori proseguiranno con l’installazione di un maxi schermo a scomparsa, proiettore e audio ad alta definizione ma anche di una scultura che sarà collegata al Premio Rotondi. Questa sarà installata sopra la cabina di regia luci. La piazza diventerà un cinema e teatro all’aperto nel periodo estivo. Il costo complessivo è stato di circa 500mila euro".

Al suo interno sono stati creati 6 posti auto di cui uno per disabili e grazie al sistema di pilotini, la sera e durante gli eventi, diventerà pedonale: "Grazie alla squadra comunale e alle imprese che hanno lavorato", conclude Grossi.

Francesco Pierucci