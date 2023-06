Cena e musica sotto le stelle, riparte via Cavour

Giovedì a tutta birra in via Cavour, con la nuova edizione dello "Street Food & Music, cena e musica sotto le stelle", che, da stasera dalle 20 in poi, vedrà coinvolti tutti i commercianti della strada in una gigantesca tavolata. Via Cavour verrà chiusa al traffico ogni giovedì dalle 19.30, per consentire l’allestimento dei tavoli esterni. Dopo il successo delle edizioni passate, infatti, anche quest’anno verranno riproposti i tipici cibi da strada. "Sono tutti pronti, aspettiamo solo di aprire i battenti – spiega Fabio Giavon, presidente dell’associazione Commercianti Via Cavour –. L’aria è buona, la gente inizia già a chiedere informazioni su come si giostreranno le serate, chi sono i gruppi e cosa si mangia. Per ora, non abbiamo messo in campo nessuna novità, anche perché questo si potrebbe dire che è il primo anno in cui si è veramente liberi. E se questi primi giovedì vedranno arrivare molta gente, il tempo per migliorare ed aggiungere qualcosa c’è sempre. Intanto vediamo come va, ma sono ottimista".

Anche i locali, infatti, sono già preparati: "Non vediamo l’ora – dice Andrea Sabattini, del Salotto Cavour –. Bisogna sperare nel bel tempo... Qui abbiamo già iniziato i preparativi e siamo pronti a divertirci. Le prenotazioni, per ora, non sono tante, anche perché l’obiettivo dello street-food è proprio quello del "capitare" a mangiare, non è come essere al ristorante, questo è il bello". "Abbiamo messo in campo "Il Presidente" – commenta Alessandro Vagnini, del pub La Terza Media –, un food truck che servirà a tutti i clienti panini, piadine e birre. Non può mancare l’atmosfera che si viene a creare, oltre alla musica che ci accompagnerà in tutte queste serate". Ad aprire le danze, infatti, sarà Paul Gordon Manners, con lo spettacolo "Il Complesso", attraverso un viaggio ricco di aneddoti nel mondo dello spettacolo anni ’70 ed ’80.

Alessio Zaffini