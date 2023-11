Comuni spogliati dai bancomat hanno la loro riscossa con l’Atm

Quattro nuovi sportelli automatici Postamat polifunzionali arriveranno in provincia e saranno distribuiti, uno per ciascuno, tra tre comuni da tempo sprovvisti di Atm, ovvero Bancomat: Petriano, Borgo Pace e Montre Grimano Terme, e uno che possiede un solo Postamat di vecchia generazione, Mercatello sul Metauro. Questo, grazie all’inserimento dei quattro territori nel progetto “Polis“ di Poste italiane, che prevede, tra le cose, l’installazione di nuove postazioni per la fruizione di servizi di pubblica utilità.

"In ciascuno di questi comuni sarà installato un Atm di ultima generazione da cui prelevare, depositare e accedere a una serie di servizi, come l’emissione di passaporti, carte d’identità e tessere sanitarie, ma anche la richiesta di certificati giudiziari e di prestazioni sanitarie tramite il Cup – spiega l’onorevole Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia che ha dialogato con Poste italiane, dopo essere stato contattato a maggio dal sindaco di Petriano, Davide Fabbrizioli –. Oltre quattro milioni di italiani vivono in comuni senza banche, sei milioni in territori con una sola filiale: Petriano, Monte Grimano Terme e Borgo Pace sono addirittura senza bancomat. Le postazioni Atm arriveranno nei prossimi mesi, Poste comunicherà ai sindaci la data d’installazione. Inoltre, gli uffici postali dei quattro comuni saranno modernizzati, pure con l’installazione di un collegamento wi-fi".

Anche se concretizzata ora, l’iniziativa partì tre anni fa, spiega Fabbrizioli: "Abbiamo fatto varie richieste a Poste, ma finora non eravamo riusciti a incontrarli per discutere dell’arrivo di Atm, neanche dopo la chiusura dell’ufficio postale di Petriano. Nel frattempo, siamo rimasti con un solo sportello bancario. Poste, perciò, avrebbe avuto un’opportunità, a livello di clientela, e potuto offrire un servizio. Quando ho contattato Baldelli, mi ha chiesto di altri casi simili da evidenziare insieme al nostro e ho segnalato Borgo Pace, Monte Grimano Terme e Mercatello sul Metauro, Comuni con cui mi confronto spesso e che sono lontani da città. Antonio ha portato un risultato positivo a tutti, ringrazio lui e gli altri sindaci".

Comune "ultraperiferico", a Borgo Pace era stato tolto il bancomat "senza che neanche il direttore di filiale lo sapesse", spiega il sindaco Romina Pierantoni: "Siamo contenti di questa novità, perché è un servizio essenziale. Noi abbiamo un’impronta turistica e quando dicevamo ai visitatori, in estate, di non avere un Atm, sembravamo un paese da terzo mondo. Sarà ottimo anche per i cittadini, che sapranno apprezzare lo sforzo fatto". Se negli altri comuni questo Atm di ultima generazione colmerà un vuoto, per Mercatello sarà un salto in avanti nei servizi, rispetto a quanto offerto ora. Il vicesindaco Luca Bernardini sottolinea "l’importanza di questo interessamento verso le aree interne. La nostra scommessa è di avere un entroterra sempre più vivibile, facendo spuntare ora i primi fiori, da affiancare a quelli che verranno dopo". Da un anno senza bancomat e banca è Monte Grimano Terme, che prima aveva due filiali "e ora ha solo un ufficio postale aperto tre giorni a settimana, nonostante questo cozzi con la volontà di un rilancio concreto – spiega il sindaco, Elia Rossi –. Un bancomat che permetta di prelevare e versare è importante pure per gli esercenti e il progetto Polis, nel nostro caso, si sposa con il discorso green e di co-working, per aumentare l’offerta turistica. Tasselli che si incastrano e ci danno l’opportunità di guardare avanti e fare qualcosa di più per frenare lo spopolamento".

