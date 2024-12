Concerto di Natale con sorprese

"Un amarcord musicale". Il concerto di Natale tenuto dal corpo bandistico Giovanni Santi di Colbordolo all’interno del teatro Giovanni Santi di Bottega rievocherà, a volo d’uccello, il repertorio eseguito durante l’intero anno.

Il tradizionale appuntamento è previsto per domani alle ore 21. "Con i suoi 336 posti a sedere – osserva il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli – il teatro sarà l’accogliente scenario dove ascoltare il programma proposto dal direttore Roberto Vagnini e dal presidente della banda, Alessandro Baldelli.

A Gradara, domani Babbo Natale e i suoi elfi accoglieranno i bambini per scrivere e imbucare letterine. Durante la giornata, il borgo si animerà con le performance di Nonno Bolla e del Giullare di Natale. La musica scalderà il pomeriggio con il concerto del coro Non Solo Gospel, che eseguirà brani pop e gospel per immergere i visitatori nell’atmosfera natalizia dalle ore 16.

A Gabicce Mare, al Teatro Astra, oggi alle ore 21 si terrà il concerto con il Coro lirico della Regina e Coro Sant’Ermete diretti dal maestro Gilberto Del Chierico. Scenografie di Massimo Michelini. Prevendita biglietti al panificio Longhini e nell’edicola Barzilai in via Cesare Battisti.