Crepe subito dopo i lavori: "E sono costati 270mila euro"

I lavori di riqualificazione della struttura comunale polivalente di Villa Betti si sono conclusi solo poche settimane fa, ma "nell’edificio sono già evidenti crepe e distacchi. Come sono stati spesi 270mila euro di soldi pubblici? Chiediamo al Comune di fare chiarezza". A dirlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Michele Redaelli, Serena Boresta, Daniele Malandrino, Giovanni Corsini e Cristina Canciani, che hanno presentato una interrogazione su quanto sta accadendo a Villa Betti, chiamando l’amministrazione comunale a rispondere ad alcune domande sullo stato attuale in cui versa l’immobile. "Per quali ragioni, poco tempo dopo la fine dei lavori, si manifestano problemi così gravi alla struttura? – chiedono gli esponenti comunali di Fratelli d’Italia –. Le pareti esterne presentano già distacchi di intonaco e vernice in molteplici parti delle facciate, sia sul fronte che sul retro della struttura". Secondo i consiglieri non va meglio negli spazi interni della struttura polivalente "in cui oltre ai distacchi si possono riscontrare preoccupanti crepe – aggiungono –. L’intervento fa parte degli investimenti concordati tra Comune di Pesaro e Municipio di Monteciccardo in seguito alla fusione – specificano – ed è l’ennesima beffa ai cittadini di Monteciccardo che hanno avuto tante promesse, molte delle quali disattese, rimandate o incompiute. Come è possibile una situazione simile? Che problemi ci sono stati e come intende intervenire il comune? Quando aprirà la struttura e quando sarà a disposizione dei cittadini in completa sicurezza?". E concludono: "I lavori sono terminati da poco. Occorre che l’amministrazione chiarisca come sono stati spesi ben 270mila euro di soldi pubblici".

ali.mu.