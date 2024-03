Cresce l’attesa per la mostra su Federico Barocci

L’aria di primavera si sente anche se ufficialmente, da calendario, scoccherà tra cinque giorni. Intanto la Galleria Nazionale delle Marche, il museo statale di Palazzo Ducale a Urbino diretto da Luigi Gallo, fa sapere di aver predisposto e varato il calendario delle aperture primaverili. Queste permetteranno così di accogliere turisti, cittadini del territorio e urbinati nelle sale ricche storia e cultura in giorni di festa, seguendo l’orario canonico 8-30 - 19.15 e con ultimo ingresso consentito alle 18.15. Domenica 7 aprile invece, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito.

La prima data è per il giorno di Pasqua, ovvero il 31 marzo, e il museo sarà regolarmente aperto come ogni giorno festivo; a seguire il primo aprile quindi quest’anno sarà Pasquetta e la Galleria sarà aperta in via straordinaria con il consueto orario. Apertura festiva ordinaria anche per giovedì 25 aprile sempre con il consueto orario e con ingresso gratuito. Quindi mercoledì Primo maggio, nuova apertura festiva ordinaria e infine domenica 5 maggio, prima domenica del mese, l’ingresso sarà nuovamente gratuito. Questo sarà anche l’ultimo giorno in cui sarà possibile visitare ‘L’altra collezione – Storie e opere dai depositi della Galleria Nazionale delle Marche’, la mostra a cura di Luigi Gallo, Valentina Catalucci e Andrea Bernardini allestita negli spazi al piano terra di Palazzo Ducale e tuttora in corso.

Inoltre, sempre per quanto riguarda le notizie primaverili, a fine stagione arriverà la grande e attesissima mostra dedicata a Federico Barocci. Infatti il 20 giugno sarà inaugurata l’esposizione ‘Federico Barocci Urbino. L’emozione della pittura moderna’. Una mostra monografica che fino al 6 ottobre 2024 si potrà ammirare nei sontuosi spazi di Palazzo Ducale. Curata da Luigi Gallo, direttore della Galleria delle Marche e da Anna Maria Ambrosini Massari, docente di storia dell’arte moderna all’Università di Urbino, con Luca Baroni e Giovanni Russo, la mostra porta per la prima volta a Urbino le opere di uno dei suoi figli più illustri: Federico Barocci. Questo grazie a un insieme di prestiti provenienti da principali musei nazionali e internazionali.

