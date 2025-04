"E questa sarebbe la città turistica?"

"Per il tratto di viale Trieste dove ho il mio locale – dice Andrea Corsini, titolare di Bagni Primavera e ristorante Cocobongo – la situazione sugli orari dell’ascolto musica è rimasta invariata, quindi visto che nel weekend posso tenere la musica solo fino all’una non mi conviene nemmeno organizzare serate particolari, visto che non sarebbe nemmeno sostenibile economicamente. Se si organizza una festa in spiaggia mando via la gente all’una. E questa sarebbe una città turistica? Però il Comune ci ha raddoppiato i costi sull’affitto del suolo pubblico e non si capisce il motivo visto che la zona mare non è stata riqualificata, ci sono grandi problemi coi parcheggi, e qui non si può organizzare nulla".