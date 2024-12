Eccellenza: domani la finale di Coppa e KSport-Alma Fano

Domenica il Fossombrone (serie D) affronterà in trasferta l’Isernia San Leucio mentre i campionati dall’Eccellenza in giù si fermeranno per la sosta natalizia e riprenderanno la corsa nell’anno nuovo (4 e 5 gennaio) ma c’è chi ha scelto di anticipare la partita a domani.

Per la 1ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza è in programma il derby K Sport Montecchio Gallo- Alma Juventus Fano, si giocherà allo ‘Spadoni’ di Montecchio alle ore 14,30. In programma domani anche la finalissima di Coppa Italia di Eccellenza Urbania-Chiesanuova. Il match si giocherà alle 16 allo Stadio "Bianchelli" di Senigallia per la vincente ci sarà il pass alla fase nazionale. Nessuna gara in Promozione mentre sabato in Prima categoria (girone A) si giocheranno due partite valevoli per la 14ª giornata del girone d’andata: Audax Calcio Piobbico-Osteria Nuova (ore 14,30); Major-Falco Acqualagna (ore 14,30).

Cinque anticipi in Seconda categoria valevoli per la 14ª giornata (ore 14,30). Girone A: Ca’ Gallo- Durantina Santa Cecilia ; Cantiano Calcio- Casinina; Piandimeleto- Montelabbate. Girone B: Hellas Pesaro- Pontesasso; Vf Adriatico- Della Rovere.

Mercato. Il Piandimeleto (Seconda categoria) ha ingaggiato il centrocampista Nicola Brisigotti (classe 2003). Il giocatore dopo aver mosso i primi passi nel locale settore giovanile dell’Altofoglia ha completato il suo percorso vestendo la maglia della Vis Pesaro con cui ha disputato i campionati giovanili nazionali. Poi l’approdo a Urbania (Eccellenza e Promozione) quest’anno il trasferimento al Tavullia Valfoglia in Promozione per cercare più spazio dopo l’infortunio avuto lo scorso anno, ed ora la scelta di tornare a casa nella sua Piandimeleto. am. pi.