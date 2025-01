Fermignanese, l’operazione riscatto è riuscita. Tavullia Valfoglia: vittoria in chiave playoff

A caratterizzare la seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione le vittorie delle provinciali, sei su otto. La Fermignanese consolida il primato, il Tavullia Valfoglia si prende il quinto posto utile per i playoff anche se i punti sono gli stessi di altre tre squadre (Marina, Gabicce e Villa San Martino). Cade per la prima volta il Vismara, comunque sempre secondo. Altro passo avanti della Pergolese in chiave salvezza. Ritrova il successo il Lunano che non vinceva dal 16 novembre (11ª giornata), momento no per il Sant’Orso (quintultimo)

La capolista Fermignanese è ritornata da Marina con tre punti importanti: "C’era da riscattare la brutta prestazione contro il Moie – sottolinea il diesse dei lanieri Alessio Monceri – e i ragazzi hanno risposto alla grande. Non era facile perché affrontavamo una squadra in forma e che soprattutto, a parere mio, vanta uno dei migliori reparti offensivi della categoria. In un campo davvero ostico i ragazzi hanno tirato fuori la voglia di rivalsa e insieme al mister hanno centrato l’obiettivo massimo. Bisogna continuare a rimanere concentrati e preparare già la trasferta contro il Sant’Orso anch’essa squadra importante e bisognosa di punti".

Il successo del Tavullia Valfoglia è commentato dal dg Andrea Rossi: "Contro il Barbara Monserra sono arrivati 3 punti importanti, in un momento in cui ne avevamo davvero bisogno. Il Barbara, va detto, ha fatto una buona gara e nel gioco e nella determinazione è stata superiore a noi, pur peccando tanto negli ultimi 20 metri in cui raramente si è resa davvero pericolosa".

"Vittoria meritata – dice il diesse del Villa San Martino Luca Bocci – contro una Vigor che arrivava in un ottimo momento di forma. Abbiamo fatto un grande primo tempo dove meritavano il doppio vantaggio, nel secondo la partita è stata più spezzettata, ma sono contento della gestione del risultato senza troppi affanni dei ragazzi. Ora sotto con la Pergolese che sta risalendo la classifica".

Sorrisi anche a Lunano. "Dopo tantissimo tempo – spiega il diesse Matteo Dominici – siamo tornati alla vittoria in casa, il primo tempo la squadra è entrata in campo con la testa giusta ma mancava il gioco e abbiamo preso gol su una disattenzione da calcio d’angolo. Nel secondo tempo la squadra ha cambiato volto e siamo riusciti a ribaltare la partita portando a casa tre punti contro una squadra molto tosta".

Il derby tra Pergolese e Vismara ha visto il successo dei locali. Enrico Rossi, presidente della Pergolese, è chiaramente contento: "Contro il Vismara è arrivata la vittoria del gruppo, che in un momento di difficoltà a causa di infortuni, squalifiche e malattie stagionali che ci hanno privato di 8-9 giocatori, si è unito e ha sfoderato una prestazione importante contro un avversario forte e imbattuto, sino a domenica. Purtroppo la sfortuna non ci lascia e perderemo anche Pesaresi per diverse settimane a causa di un infortunio alla spalla". Da parte del Vismara il commento è del trainer Pierangelo Fulgini: "Contro la Pergolese non abbiamo fatto una grande prestazione come eravamo abituati e abbiamo incontrato una squadra cinica e concreta che con un’occasione ha portato a casa l’intera posta. Può succedere, ma dobbiamo subito girare pagina".

Tre punti importanti anche quelli conquistati dal Gabicce contro il Sassoferrato. "Vittoria sofferta – ha commentato il mister dei rivieraschi Capobianco – in un match che sapevo complicato per il buon momento del Sassoferrato con sette punti in tre partite; nel primo tempo non mi è piaciuto l’atteggiamento della mia squadra, migliore la ripresa: siamo andati in vantaggio e poi abbiamo legittimato la vittoria con una prova da squadra matura. La stagione scorsa abbiamo chiuso la stagione a 28 punti, ora alla seconda di ritorno siamo già a quota 27 e siamo dentro i playoff, quindi non dobbiamo dimenticare da dove siano partiti".

Eccellenza. Oggi alle 18 si gioca Portuali-Sangiustese, recupero della prima giornata del girone di ritorno. Arbitra Enrico Pasqua di Vibo Valentia.

Amedeo Pisciolini