I big dello sport in arrivo a Pesaro. Prenotate il posto per incontrarli

I Big dello sport a Pesaro. Il prossimo 15 novembre, con inizio alle 16,30 e fino alle 19,30, si svolgerà un importante Congresso di Medicina e Traumatologia Sportiva organizzato dal professor Raul Zini, dal titolo “Oltre l’infortunio sportivo”. Co-Presidenti dell’evento sono il professor Antonio Gigante, professore Universitario di Ortopedia ad Ancona ed il dottor Piero Benelli Medico Sportivo della Nazionale di Volley.

"L’evento – spiega il professor Zini – si svolge nell’anno di “Pesaro Capitale della Cultura” e vuole fare il punto sulle evoluzioni tecniche e scientifiche della Traumatologia dello Sport, per quanto riguarda sia la Chirurgia che la Riabilitazione, con un Panel di relatori di alto livello provenienti da tutta Italia". Il Congresso sarà composto da diverse Sessioni con dibattiti sulle più attuali tecniche di riabilitazione, sulle innovazioni tecnologiche ed ortobiologiche che consentono di ottenere risultati

sempre più brillanti e rapidi nel recupero degli atleti infortunati, sulle chirurgie articolari più evolute che consentono oggi un trattamento al top delle lesioni traumatiche di tutte le articolazioni.

Una Sessione speciale sarà dedicata alla “Cultura dello Sport” e, riprende il professor Zini, "sarà quindi sottolineata la fondamentale funzione della attività sportiva per il benessere fisico delle persone comuni, per la prevenzione esercitata su patologie osteo-articolari e cardio-vascolari, ed infine per il significato sociale che riveste nei confronti di adolescenti e giovani anche non professionisti". L’ultima parte del Convegno sarà dedicata al ritorno allo sport degli atleti infortunati con il proposito di affrontare il complesso problema del “dopo infortunio” dai diversi punti di vita, con coinvolgimento di tutte le figure che partecipano alle fasi del recupero di uno sportivo.

Saranno ascoltate testimonianze di atleti di successo e saranno dibattute tutte le fasi del “Return to Play” con famosi medici sportivi, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti, dirigenti sportivi, mental coach: Massimo Ambrosini (ex Milan e Nazionale), Piero Volpi (Medico Inter), Gianni Nanni (Medico Bologna), Gianni Mazzoni (Medico Nazionale Canoa), Piero Benelli (Medico VL e Nazionale Volley), Marco Baroni (Allenatore Lazio) Davide Lama (Fisioterapista Inter), Stefano Stefanelli (Dirigente Juventus), Milan Djuric (giocatore Monza) Carolina Kostner (Campionessa Mondiale Pattinaggio su Ghiaccio), Daniel Hackett (campione di basket). I primi venti lettori che si prenoteranno al nostro indirizzo e mail (eventi.carlinopesaro@ilcarlino.net) potranno partecipare all’evento con un posto riservato e conoscere alla fine i grandi protagonisti dello sport.

Davide Eusebi