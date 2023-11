I nodi del clima. Un progetto parte da qui

"Siamo fieri di essere parte di Porthos un progetto altamente strategico e riconosciuto anche dall’Unione Europea per la sua importanza nel raggiungimento degli obiettivi climatici". Così Andrea Colombo, Ceo di Bonatti, nell’annunciare come l’ingegno fanese sarà presto al servizio del porto di Rotterdam, per raccogliere e stoccare in alto mare, l’anidride carbonica prodotta dalle aziende che operano nell’area portuale. Sarà infatti il centro di ingegneria di Fano della Bonatti Italia a progettare la stazione di compressione del nuovo sistema Porthos, il primo dei Paesi Bassi, che trasporterà la CO2 catturata fino ai giacimenti di gas esauriti nel Mare del Nord, a circa 20 km dalla costa, dove verrà immagazzinata permanentemente a una profondità di 3-4 km sotto il fondale marino. L’impianto – costituito da 3 compressori più tutte le opere accessorie civili, meccaniche, ed elettrostrumentali – sarà altamente automatizzato e progettato per essere controllato completamente da remoto. La costruzione del grande sistema di trasporto e stoccaggio di CO2 inizierà a Rotterdam nel 2024.