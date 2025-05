In oltre duecento gridano no al genocidio e alle bombe su Gaza

Hanno risposto in oltre 200 persone al flashmob "L’ultimo giorno di Gaza" organizzato ieri in piazzale Collenuccio nell’ambito delle iniziative di mobilitazione per la "Giornata dell’Europa contro il genocidio" a cui ha aderito il anche il Comune di Pesaro. Tante piazze insieme, in tutta Italia, per chiedere all’unisono "Stop alle bombe su Gaza" e "Palestina Libera", come i cori che si sono levati spontaneamente durante la manifestazione pesarese. A prendere la parola durante il flashmob è stata l’assessora alle Politiche educative, Camilla Murgia: "Chiediamo immediatamente lo stop del conflitto. A Gaza, con quanto sta accadendo, muore l’Europa. Non è più il momento delle parole – dice - è il momento di manifestare contro ciò che sta succedendo in Palestina". Il Comune di Pesaro aveva invitato tutti a partecipare con dei fazzoletti bianchi o rossi. Così si sono levati al cielo tra gli applausi i tanti fazzoletti portati in piazza.