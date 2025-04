Incidente a Montelabbate: auto contro palo, muore 23enne

Montelabbate (Pesaro), 20 aprile 2025 – Tragico incidente nella notte a Montelabbate. Luca Cardellini, 23 anni, è deceduto intorno alle 3,15 dopo aver perso il controllo della propria auto ed essere uscito di strada, in via Abbadia sulla Sp 14. Il giovane, residente in zona, ha urtato contro un palo dell'alta tensione.

I soccorsi

La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta tempestivamente e, in collaborazione con il personale del 118, ha estratto il 23enne dalle lamiere. Purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato deceduto dal medico a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pesaro per i rilievi di rito e per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Non risultano, al momento, altri mezzi coinvolti oltre alla Skoda condotta dal ragazzo.

Secondo mortale in 2 giorni

E’ il secondo incidente stradale mortale notturno in due giorni nel Pesarese. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi si era verificato un altro incidente mortale sempre con un'unica vettura coinvolta, una Suzuki Santana, uscita dalla sede stradale in un tratto tortuoso della provinciale Fogliense a Lunano (Pesaro Urbino): a perdere la vita, in quel caso, è stato Paolo Amati, 48 anni da compiere, operaio e padre di due figli, residente a Monte Grimano Terme.