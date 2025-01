"Io avrei voluto più eventi musicali"

Rebecca Rossi, 26 anni, musicista: "C’è stato un grande fermento che ha pervaso la città in questi mesi, la voglia di crescere come città e come cittadinanza, molta più attenzione alla cultura. Da studentessa del Conservatorio, però (è diplomata in flauto) mi sarei aspettata un numero maggiore di eventi musicali che vedessero come protagonisti proprio i giovani che si formano in questa grande scuola. E’ successo qualche volta, ma solo in parte, lungo tutto l’anno da capitale della cultura, di cui credo che la musica rappresenti una fetta importante per Pesaro. Magari, sfruttando l’onda lunga di quest’atmosfera positiva, si potrebbe cogliere l’occasione per ideare altre manifestazioni che possano colmare questa lacuna".