Jovanotti in tv da Fabio Fazio invita tutti al suo concerto a Pesaro

Jovanotti torna in tv e annuncia il suo nuovo tour “PalaJova 2025“ in partenza da Pesaro con tre date: 4 - 5 e 7 marzo dalla seguitissima trasmissione domenicale “Che tempo che fa“ condotta da Fabio Fazio. L’avvio del tour dalla Vitrifrigo Arena è stato annunciato prima dal conduttore della trasmissione e poi dallo stesso Jovanotti che davanti alle telecamere ha tenuto a precisare "che debutterà nella città di Rossini", confermando ancora una volta il suo legame con la città e il suo amore per il compositore pesarese.

Basti ricordare che nel 2018 i suoi concerti si aprivano con un tributo al Cigno e che nel 2010 compose persino un’operina per bambini ispirata a Rossini. Lorenzo Cherubini, invitato da Fazio per presentare il suo nuovo singolo “Montecristo“, ha annunciato anche le altre date nei più importanti palazzetti d’Italia. Ma nella lista Pesaro è l’unica città di provincia ed il suo tour partirà proprio da qui dopo una residenza alla Vitrifrigo Arena che si annuncia piuttosto lunga (almeno una decina di giorni per la preparazione del nuovo show). Incalzato dalle domande di Fabio Fazio, il cantante, dj e showman, ha svelato alcuni particolari del nuovo spettacolo. Ed in particolare che il concerto cambierà scenografia ogni sera e che sarà quanto mai coinvolgente per gli spettatori. Una sfida coraggiosa e innovativa per un live show per il quale sono al lavoro da tempo un team internazionale di scenografi e light designer. Jovanotti torna dunque in concerto nei palazzetti dopo un lungo periodo di stop ed il serio incidente in bicicletta occorsogli a Santo Domingo. Il cantante, che nel frattempo ha seguito una lunga terapia di riabilitazione, è apparso in tv in forma smagliante e decisamente pronto per tornare dalla sua “tribù che balla“. In totale 35 date indoor e le ultime tre (in maggio), all’Arena di Verona Italia. Spettacoli che già dalle premesse si annunciano entusiasmanti: i live di Lorenzo Cherubini sono infatti da sempre grandi feste, multicolori vere e proprie occasioni di incontro e momenti in cui cantare canzoni decennali e nuove hit, da “A te“ a “Bella“ da “Ricordati di vivere“ a “Positivo“; da “Ragazzo Fortunato“ a “L’ombelico del mondo“.

Un ritorno atteso dall’estate 2022 quando si è svolto il 18° tour dell’artista sulle spiagge italiane. Da allora, il pubblico di Jova attende pazientemente il ritorno sulle scene.

I biglietti per i tre concerti pesaresi sono già in vendita online (prezzi da 55 a 97 euro), e nelle abituali prevendite.