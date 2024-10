La domenica del sapere: lezioni con 4 big

Quattro incontri, quattro gli ospiti e quattro le lezioni; sarà proprio sul palco del Teatro Sperimentale di Pesaro che arte, natura e tecnologia prenderanno forma in un dialogo profondo per interpretare il presente attraverso la chiave dell’arte.

Stefano Mancuso, Chiara Valerio, Laura Pepe e Riccardo Falcinelli; ecco saranno loro i protagonisti d’eccezione dell’iniziativa, che partirà domani sempre alle ore 11, dal titolo “on art Pesaro. L’arte legge il mondo“.

Ma di che cosa si tratta? Questa è un’idea nuova organizzata da Intesa Sanpaolo, da sempre attenta a valorizzare il patrimonio culturale del territorio e Marsilio Arte. "Le lezioni vogliono proporre un approccio interdisciplinare dove i saperi si contaminano e l’arte funge da lente d’ingrandimento per interpretare il nostro tempo : afferma Luca De Michelis, amministratore delegato di Marsilio Editori e Marsilio Arte –, l’obiettivo dell’iniziativa è dare voce e spazio a protagonisti del mondo dell’arte che possano regalare spunti di approfondimento e riflessione al pubblico a teatro".

Il sipario si aprirà per la prima volta domani, domenica 27, alle ore 11 per accogliere lo scienziato di fama internazionale Stefano Mancuso. Qui si affronterà una riflessione profonda sulla centralità dell’uomo che Mancuso proporrà al pubblico dal titolo “L’uomo è misura di tutte le cose“. "Piante, paesaggi, animali, uomini: questa la gerarchia da applicarsi, a salire, nel mondo dell’arte secondo quanto teorizzato – sottolinea Mancuso –. E se ci lasciassimo, invece, ispirare dalle piante?".

Altro appuntamento da segnare in agenda sarà il 10 novembre, stessa ora, stesso luogo ma questa volta a salire sul palco sarà Chiara Valerio. Scrittrice, direttrice artistica e curatrice editoriale che proporrà una riflessione dal titolo “Tutte le immagini scompariranno“. "Quanto siamo in grado ancora di descrivere con le parole ciò che abbiamo intorno, visto che non facciamo altro che scattare fotografie? – afferma Valerio –. E se siamo ancora in grado, come cambieranno le immagini d’arte fatte con l’AI quando per ottenerle dobbiamo scrivere, cioè descrivere con le parole?".

Il 24 novembre, invece, i riflettori saranno sulla storica e studiosa Laura Pepe con una lezione dal titolo “Uomo e Natura nel mondo classico“ che tratterà la complessità di questo rapporto; “Tra uomo e natura può esserci continuità“ dice Pepe. La giornata conclusiva sarà l’1 dicembre con Riccardo Falcinelli, celebre graphic design e la sua lezione su “Come si guarda un paesaggio. (Nature artificiali e artifici naturali)“.

"Ma come si guarda davvero un paesaggio? E qual è la differenza (se c’è) tra queste nostre foto contemporanee e quei luoghi del passato?" afferma Falcinelli. L’ingresso è gratuito con prenotazione su www.marsilioarte.it

Ilenia Baldantoni