La “Festa della matricola“. Un evento che lega le generazioni

Una leggera nebbia circondava l’università e Urbino giovedì scorso, rendendo l’atmosfera quasi misteriosa. Ma, avvicinandosi alle sue mura, si potevano udire la musica e le voci dei giovani studenti. Il motivo? La “Festa della Matricola“ che, come ogni inizio anno universitario, accoglie i nuovi ragazzi all’interno dell’ateneo Carlo Bo. Piazza della Repubblica era gremita di gente, tante persone, tra studenti e curiosi, hanno preso parte a questa manifestazione che, anche in questa occasione, ha prodotto numeri altissimi di presenze, trovando una risposta positiva da parte della cittadinanza e dei fuorisede: "È per noi un grande onore proporre questo evento ai nostri nuovi universitari – ha spiegato Elisabetta Foschi, assessore alle politiche giovanili –. Ogni anno ci impegniamo per poter dare ai ragazzi il benvenuto nel migliore dei modi, soprattutto nello stile urbinate. Anche quest’anno, come negli anni passati, sono stati tantissimi i giovani ma, soprattutto, le recensioni positive che hanno accompagnato questa manifestazione. Urbino, quindi, si presenta ai neo universitari come una città dinamica ed accogliente, che sì propone delle buone prospettive di studio e che, allo stesso tempo, non nega serate di divertimento e leggerezza. Inoltre, abbiamo anche avuto la presenza dei ragazzi di Radio StudioPiù, i quali, oltre ad averci fornito musica per tutta la serata, hanno anche trasmesso in diretta nazionale l’evento, rendendolo ancor più magico".

La festa, per le vie della città, ha coinvolto molte zone tra cui piazza della Repubblica, dove un migliaio di giovani hanno ballato e festeggiato tutti, con l’ottima musica proposta.

a. z.

Foto: festa e l’assessore Foschi