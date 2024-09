La magia del suono delle acque. Passeggiata con la performer

L’associazione culturale Luoghi Comuni (arti performative e teatro di comunità) di Fermignano compie 10 anni e festeggia con un evento questo venerdì. Dopo l’azione collettiva ‘M’al Fiùm’, che a maggio, nella settimana di Fermignano Capitale della cultura con Pesaro 2024, ha portato centinaia di cittadine e cittadini sulle sponde del Metauro per affidare alla corrente barchette piene di desideri, si torna a camminare portati dal suono delle acque con Patrizia Menichelli, artista internazionale, regista e performer. Maestra di teatro dei sensi e fondatrice dell’Aps fiorentina Arcadia Ars-in, che dal 1993 si è impegnata a promuovere attività e azioni di crescita personale nella collettività, attraverso esperienze poetiche, la condivisione della dimensione estetica e il potenziamento della creatività, dal 1996 è collaboratrice stabile della storica compagnia Teatro de los sentidos di Enrique Vargas.

Menichelli sarà a Fermignano dal 18 al 20 settembre, insieme alla regista Giovanna Pezzullo, per elaborare una versione locale della performance ’Rumori di passi sul con-fine d’acqua’ che sarà ospitata Fermignano il prossimo mese (19 e 20 ottobre). A conclusione di questi primi tre giorni di lavoro, Menichelli terrà un laboratorio poetico urbano. L’appuntamento è per venerdì 20 settembre dalle 19 alle 21, al Belvedere del Fiume Metauro a Fermignano. Il laboratorio è aperto a tutte le persone dagli 11 anni in su. Non è necessaria alcuna esperienza pregressa. Per informazioni, costi e prenotazioni: luoghi.comuni@hotmail.com oppure 340896 2837.

fra. pier.