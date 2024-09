L’Avis di Cagli compie 60 anni: weekend di festa

L’Avis di Cagi compe 60 anni e festeggerà, domani e dopodomani, in occasione della Giornata del donatore di sangue. Saranno presenti le rappresentanze di tutte le Avis provinciali oltre alle Avis amiche e gemellate quali Gubbio, Castiglion del lago, Massa Carrara e Montignoso. Verranno ricordate le tante persone che in questi 60 anni di storia hanno contribuito a far crescere l’Avis cagliese - dagli ideatori, ai soci fondatori, oltre ai vari presidenti, naturalmente i medici, infermieri, volontari e i tantissimi donatori di sangue che rappresentano l’essenza di questa associazione. Durante le due giornate, saranno consegnate le benemerenze e gli attestati ai donatori. Saranno presenti anche i ragazzi dell’Avis giovani, gruppo interno costituito nel 2022, che garantirà un futuro all’attività della Avis comunale.

Nella giornata di domenica, invitate a intervenire anche le autorità civili, religiose e militari assieme a tutto l’associazionismo cagliese. Domenica mattina, alle ore 10 sarà celebrata in Duomo a Cagli una santa messa, poi la cerimonia di premiazione si svolgerà nella chiesa di San Francesco. Un’anticipazione del programma avverrà già nella giornata di sabato, durante la quale sarà dapprima deposta una corona di fiori al monumento del donatore e a seguire, nel pomeriggio, la delegazione Avis Cagli si ritroverà nel salone degli stemmi del palazzo comunale per un incontro con i donatori ai quali verranno conferite le benemerenze con consegna degli attestati e spille in bronzo e argento.

Mario Carnali