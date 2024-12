Leka: "Uno spot eccezionale per il basket"

"Sarà uno spot eccezionale per la pallacanestro tornare su Rai2 e noi saremo parte di questa festa, attori di questa partita. Mi hanno chiamato anche dall’Albania e persino dall’America per dirmi che ci seguiranno. Ai nostri tifosi dico solo una cosa: godetevela". Spiro Leka è carico, sente nell’aria il profumo delle grandi battaglie e sa che la sua squadra si batterà alla morte in questo derby, soprattutto perché ora crede in se stessa: "Non avremo Parrillo, che è stato operato, mentre su Petrovic, che sta facendo lavoro differenziato, decideremo all’ultimo minuto. Ma sono fiducioso perché ora siamo competitivi".

Non ci sono stati riposi speciali nonostante le festività, si è lavorato sodo come sempre: "Nel basket siamo abituati ad allenarci il giorno di Natale, abbiamo solo modificato un po’ gli orari per dare la possibilità, a chi le aveva vicine, di raggiungere le proprie famiglie. A livello motivazionale questa è stata la sfida più facile da preparare per il nostro staff, basta dire Pesaro contro Bologna e abbiamo già detto tutto; in più la diretta televisiva sulla rete nazionale dà lustro a questa giornata speciale. Il nostro impegno è stato dirottato più sul piano tecnico-tattico: è lì che bisognerà far bene seguendo il piano partita che abbiamo stilato, senza distrazioni e senza mollare di un centimetro".

Sarà dura soprattutto sotto canestro dove la Fortitudo, in contro-tendenza con tutte le altre, ha scelto due lunghi americani, confermando Austin Freeman come centro e mettendogli di fianco l’ex Brescia Kenny Gabriel. Due colossi contro i quali il pacchetto lunghi italiano della Vuelle dovrà dar fondo a tutta la tigna possibile per cavarsela.

"Proveremo a combattere con quelle che sono le nostre armi, facendo le nostre scelte – dice Leka –, come abbiamo fatto contro Cantù che è un’altra delle corazzate del nostro campionato. La Fortitudo viene da 5 vittorie nelle ultime 6 partite, ha avuto il suo momento down ma da quando è arrivato Caja ha perso solo a Piacenza. E con Vencato, che conosco bene, ha aggiunto un giocatore che somiglia molto a Fantinelli, di cui sarà il cambio: Luca è molto portato all’assist e alla regia, dove prima in emergenza chiedevano aiuto a Panni; anche lui è un mio ex giocatore, però è una guardia, ora saranno più equilibrati".

Ai biancorossi mancherà purtroppo l’abnegazione difensiva di Parrillo: "Un altro come lui, che sporcava tutte le linee di passaggio, non ce l’abbiamo ma adesso il gruppo è solido e chiediamo a tutti un passo in più per essere aggressivi in difesa. In attacco adesso giochiamo con fluidità, quindi ciò che ci interessa è mantenere questo standard". Infine manda un messaggio al pubblico pesarese: "Siamo in purgatorio, ma non è detto che debba essere per forza brutto, se sapremo viverci dentro con lo spirito giusto. La squadra lo ha capito e tutti insieme possiamo diventare una forza unica".

Elisabetta Ferri