Loreto vede la Supernova, Bramante affronta il Valdiceppo

QUI LORETO. "Incontriamo la Supernova Fiumicino oggi alle 17 al PalaMegabox – avvisa coach Stefano Foglietti -, sicuramente una squadra con obiettivi importanti, che vuole vincere il campionato, ha fatto acquisti di valore e non deve trarre in inganno la sconfitta in casa con Senigallia, infatti doveva ancora inserire due giocatori nuovi. E’ una squadra ricca di esperienza, talento e fisicità che verrà a Pesaro per riscattare lo stop della scorsa settimana con la Goldengas". L’Italservice Loreto (foto) viene dal successo di Roma contro la Virtus: "Noi dobbiamo confermare quello che abbiamo fatto di buono contro Roma – dice Foglietti -, abbiamo bisogno di fare una partita di alto livello per portarci a casa il risultato e continuare il nostro percorso e per accorciare le distanze dalle altre squadre che sono sopra di noi in classifica".

QUI BRAMANTE. "Giocheremo oggi alle 20.30 al PalaMegabox in un orario insolito per le nostre partite – dice coach Massimiliano Nicolini -, ma obbligato in questa occasione per l’anticipo tv di ieri sera della Megabox volley. Nella seconda giornata affronteremo il Valdiceppo Perugia, quarta classificata del girone laziale. Un avversario che negli anni passati abbiamo affrontato diverse volte, ma in questo caso lo troveremo con un roster ovviamente rinnovato, ma anche con giocatori storici come Meschini e Casuscelli". E aggiunge: "Anche Valdiceppo viene da una sconfitta dopo un supplementare alla prima giornata e siamo consapevoli che sarà una gara difficile". Nicolini chiude: "In questa fase ogni partita ha un valore aggiunto determinante in considerazione del piazzamento playoff e tutte le squadre daranno il massimo". QUI PISAURUM. Niente da fare a Ferentino, i verdearancio tornano a mani vuote dall’impegnativa trasferta di sabato sera della seconda giornata dei Playoff In Silver. "Già privi di Giunta abbiamo dovuto fare a meno anche di Benevelli – racconta coach Maurizio Surico -, quindi di due giocatori per noi fondamentali". Poi ricorda il match: "Primo quarto in equilibrio con i laziali che faticavano ad entrare in ritmo, ma noi non siamo stati bravi ad approfittarne. Il secondo ha ricalcano la falsariga del primo e abbiamo chiuso sotto di 8, ma troppa fatica a far canestro e se questo gioco si chiama pallacanestro un qualche motivo ci sarà pure. Ma è il terzo periodo che segna il passivo pesante. Sotto di 20, sotto le triple di Rullo, Guerlero e il gioco in pivot basso di Bisconti (57 punti in 3 ). Buona però a quel punto la nostra reazione, alla fine la sconfitta è onorevole di 10 punti".

Beatrice Terenzi