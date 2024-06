Lui la lascia, lei lo minaccia di morte: "Ti seppellisco". Nei guai una 63enne

"Ti seppellisco e ti spacco i denti, ti mando gli albanesi a farti male". Gelosia, minacce e tensione corrono sui social e a farne le spese, secondo l’accusa, sarebbe un 48enne pesarese che si è costituito parte civile in un processo per stalking, contro la ex compagna 63enne dopo aver presentato querela nell’agosto del 2022. Ieri, dinanzi al giudice monocratico, sono stati ascoltati la presunta vittima, assistito dall’avvocato Arturo Pardi, e sua sorella che hanno raccontato il clima vessatorio, le molestie, i pedinamenti a cui lui sarebbe stato sottoposto per l’eccessiva gelosia di lei dal settembre 2021 all’agosto 2022. La 63enne, presente ieri in aula, non avrebbe accettato la separazione dal compagno: una relazione così fortemente voluta, malgrado la differenza di età al punto che, come ha riferito la parte civile, all’inizio del loro rapporto lei avrebbe anche mostrato documenti "ritoccati" convincendolo ad avere meno anni di quelli che in realtà madre natura aveva fornito. "Ti farò gridare di dolore, ti farò la guerra". Erano le minacce che lei gli avrebbe inviato, con cadenza quasi quotidiana, anche via whatsapp.

E le intimidazioni erano rivolte non solo a lui ma anche alla nuova compagna di lui: "prostituta e vigliacca schifosa" sarebbero stati gli unici epiteti qui menzionabili senza dover ricorrere a perifrasi. Tutto questo avrebbe turbato la serenità familiare generando un clima di apprensione per la propria incolumità e quella dell’attuale compagna e "ansia, tensione paura e terrore", come riferito anche dalla sorella del 48enne che ha deposto ieri in aula. L’udienza è stata rinviata all’11 novembre prossimo quando verrà ascoltata l’imputata.