"Mms ha creato delle lobby potenti. Tiviroli deve dimettersi subito"

Gianluca Carrabs (foto), dei Verdi, interviene sugli ultimi sviluppi del caso Riceci: "Dalle dichiarazioni lette sul Carlino di Amerigo Varotti direttore di Confcommercio ("Mms versa a Confindustria 70mila euro l’anno per iscriversi senza ricevere nessun beneficio") emerge ancora una volta la mancanza di trasparenza e imparzialità dell’agire di Marchemultiservizi. Operazioni fatte ad hoc per creare lobby e fare affari in barba alle elementari regole che muovono l’agire pubblico. Gli enti locali devono riappropriarsi dell’indirizzo politico programmazione e controllo dei servizi pubblici essenziali. Non si può continuare a seguire logiche che lasciano in mano ai privati la gestione completa dei servizi pubblici, i fatti di questi mesi con Riceci, evidenziano tutti i limiti di una gestione che persegue l’affare a tutti i costi anche a scapito della tutela della salute e dell’ambiente. I cittadini pagano e loro incassano". Continua Carrabs: "Sappiamo anche che Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Mms, ha seguito fin dal primo momento l’acquisizione dei 40 ettari di terreno per la discarica decidendo di coinvolgere una società terza di San Marino versando 3 milioni e 200.000 promettendo di pagare 25 milioni per l’acquisto totale della società. Vi è un chiaro arricchimento indebito di privati con i soldi pubblici. Tiviroli deve dimettersi subito"