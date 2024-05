Morta Verusca Ceccaroni. Lavorava da anni nella Cna cittadina

"Ha lottato contro una brutta malattia che purtroppo non le ha dato scampo". E’ deceduta la scorsa notte Verusca Ceccaroni, 53 anni, responsabile della Cna di Pesaro 1, con sede in viale Mameli. Una morte che ha sconvolto colleghi, amici e quanti la conoscevano, lascia i genitori ed un fratello. Originaria di Casinina, risiedeva a Pesaro da qualche anno. Era dipendente Cna dal 2005, percorrendo tutte le tappe della sua brillante carriera all’interno dell’associazione partendo come impiegata dall’ufficio Cna di Mercatale, approdando poi dopo qualche anno a quello di Fano fino a diventare nel 2021 responsabile della storica e importante sede cittadina dell’associazione al Centro Benelli. "E’ una scomparsa tragica che ci sconvolge e addolora – scrive il direttore della Cna di Pesaro e Urbino, Claudio Tarsi – che lascia un vuoto enorme in tutti noi che ne abbiamo apprezzato in tutti questi anni le tante qualità. Nel ricordarla per la sua grande umanità, professionalità, sensibilità competenza e disponibilità nei confronti dei colleghi e degli associati, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia in questo doloroso momento". Il funerale di Verusca Ceccaroni si terrà domattina alle 9.30 alla chiesa di Santa Maria di Casinina.