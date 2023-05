Pesaro, muore schiacciato dall’albero che stava tagliando

Pesaro, 31 maggio 2023 – Tragedia nel parco San Bartolo alle porte della città. Un uomo è morto schiacciato dall'albero che stava tagliando.

La scoperta è stata fatta da un passante che stava percorrendo il sentiero che collega la Strada Panoramica a Baia Flaminia attorno alle 11.15 di questa mattina nella zona del ristorante Il Falco.

La vittima avrebbe tra 50 e 60 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo stava tagliando un albero quando improvvisamente il grosso tronco gli è crollato addosso. Il colpo è stato letale.

Vani i tentativi di soccorrerlo da parte dell'ambulanza del 118 che è arrivata subito dopo nella zona dell'incidente, visibile dalla strada principale che sale sul San Bartolo.

Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica del fatto.

Il precedente

Il 12 aprile scorso, nella campagne di Pietrarubbia, Renzo Dominici, un pensionato di 78 anni molto esperto nei lavori in campagna, è stato trovato morto dissanguato dalla moglie. L'uomo era salito sulla benna con una motosega per tagliare un ramo di quercia che, cadendo, ha colpito la sua gamba, schiacciandola sulla lama tagliente della benna. Caduto a terra, ha avuto la forza di strisciare verso il trattore per cercare di tamponare la ferita, ma la fortissima emorragia non gli ha lasciato scampo.

