Musica, incontri e visite in sinagoga. Due giorni sulla cultura ebraica

In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, sono in programma eventi nelle principali città della provincia. A Pesaro domenica sarà possibile visitare la sinagoga di via delle Scuole dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con ingresso gratuito. Due sono le proposte della giornata: alle 16, alle 17 e alle 18 Pesaro Musei propone l’incontro ‘Dalla vita di una famiglia ebrea’ per far luce su usi e costumi dell’antichissima tradizione ebraica che arrivano sino ai giorni nostri mentre alle 19 è in programma NIGGUNIM, concerto di Roberto Paci Dalò che rielabora materiali della tradizione unendo a clarinetto e clarinetto basso, live electronics e creando così un ponte tra tradizione e contemporaneità all’insegna di una musica di preghiera che coinvolge suono e corpo. In ebraico ‘niggun (niggunim al plurale) significa "aria" o "melodia" e definisce una forma di canzone o melodia religiosa cantata da gruppi. È una tecnica del canto, spesso con suoni ripetitivi astratti al posto di una lirica formale; a volte i versetti della Torah, o citazioni da altri testi ebraici classici, sono cantati ripetitivamente così da creare un niggun. Alcuni niggunim vengono intonati come preghiere di lamentazione, mentre altri possono essere gioiosi o vittoriosi. I niggunim sono specialmente importanti nella liturgia dell’ebraismo chassidico, che ha sviluppato le sue proprie forme spirituali strutturate a riflettere la gioia mistica della preghiera profonda. La tappa di Pesaro è promossa da: Comune di Pesaro/Assessorato alla Cultura e Fondazione Pescheria – Centro Arti Visive, con il patrocinio della Comunità Ebraica di Ancona, in collaborazione con la sezione di Pesaro e Urbino del FAI Fondo per l’ambiente italiano.

Per la Giornata europea della Cultura ebraica gli eventi però toccano anche Fano e Urbino. Nella città della Fortuna domani alle 21.15 va in scena un concerto del Progetto Davka presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna, per l’evento ’Soglie del pozzo. La famiglia nella tradizione musicale ebraica’. A Urbino, invece, domenica sarà aperta al pubblico la Sinagoga di via Stretta 43 dove alle 16 è in programma un incontro sul tema della posizione giuridica e sociale della donna in seno alla famiglia. Per informazioni 071202638.

Andrea Angelini