Oggi il ricordo di Arnaldo Forlani

Consiglio comunale oggi pomeriggio per ricordare la figura di Arnaldo Forlani, a partire dalle 16.30. Verrà rinviata invece la votazione per la nomina a consigliere di Nicoletta Rossi, che subentra allo scomparso consigliere Roberto Biagiotti. Lo si deve al fatto che alle 15,30 sono previsti nella chiesa del Cristo Re i funerali dell’ex vicesindaco Ilaro Barbanti anche lui un figlio della Dc.

Al ricordo della figura politica di Arnaldo Forlani saranno presenti i tre figli, Alessandro, Marco e Luigi. La figura dello statista concittadino sarà tratteggiata dal senatore Ferdinando Casini per anni molto vicino a Forlani e quindi da Giorgio Girelli che è stato a lungo in contatto con l’ex segretario della Dc, per i ruoli ricoperti al Senato. Quindi parlerà il sindaco Matteo Ricci mentre tutti i gruppi consiliari avranno 10 minuti per esporre il loro pensiero. Al termine della cerimonia, tutti si sposteranno in Duomo. Alle 18.30 inizierà la messa per ricordare l’illustre concittadino.