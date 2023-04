Omicidio Pesaro, la famiglia di Panzieri e il killer insieme in aula

Pesaro, 11 aprile 2023 – Mamma, papà, fratello della vittima e omicida, per la prima volta a pochi metri di distanza, dopo il delitto. C’era anche la famiglia di Pierpaolo Panzieri questa mattina in aula a Pesaro per l’udienza di conferimento dell’incarico ai due periti nominati dal gip Antonella Marrone per la perizia psichiatrica su Michael Alessandrini, il 30enne reo confesso dell’uccisione di Pierpaolo, l’amico di 27 anni su cui ha infierito con 15 coltellate a febbraio scorso, al termine di una cena a casa di Panzieri, in via Gavelli, nel centro di Pesaro.

Michael Alessandrini e Pierpaolo Panzieri

Alessandrini, seduto accanto al suo legale, l’avvocato Salvatore Asole, due file di banchi più avanti, non si è mai girato a guardare i Panzieri. I quali, a fine udienza, sono usciti dal Tribunale molto provati e senza la forza di commentare o rilasciare dichiarazioni.

Intanto, una volta conferito l’incarico, i periti si sono presi 60 giorni di tempo a partire dal 27 aprile. Il 14 luglio si ritornerà in aula per la relazione. Ampio il quesito posto dalla Marrone che ha chiesto di valutare la capacità di intendere e di volere di Alessandrini al momento del delitto, quella pregressa e la sua pericolosità sociale.

Accanto ai due periti del giudice, ci sono anche i consulenti nominati dalla procura (due), quello scelto dal legale dei Panzieri, l’avvocato Paolo Biancofiore, e quello dell’imputato.