Pesaro capitale dello sport. Oltre l’infortunio c’è il futuro: i campioni al Forum di Pesaro

Professor Zini, perché l’idea di organizzare questo congresso Medico all’interno di Pesaro Capitale 2024 della Cultura?

"Perché lo sport è cultura, ed è straordinariamente importante nel contesto sociale, ha risvolti educativi e inclusivi soprattutto a livello giovanile. Non è solo agonismo e competizione, ma anche mantenimento dell’equilibrio psico-fisico del nostro corpo, fondamentale soprattutto per la nostra salute cardio-vascolare ed osteo-articolare. Pesaro è, come viene giustamente dichiarato nei cartelli all’uscita dell’autostrada, Città dello Sport, della bicicletta, dei motori, vi è una storia gloriosa nel basket e nel calcio, vi sono nuove realtà di élite nazionale nel volley femminile, nel calcio a 5, nel rugby ed in tante altre discipline sportive

Il titolo è "oltre l’infortunio sportivo". Cosa c’è oggi di nuovo nel percorso per guarire da un infortunio sportivo?

"Il Convegno si propone proprio di divulgare a tutte le figure professionali che ruotano intorno al mondo dello sport le molteplici innovazioni tecniche e tecnologiche che in questi ultimi anni hanno migliorato in maniera incredibile questo percorso. Vi saranno specifiche sessioni che si occuperanno di Riabilitazione, trattamenti conservativi innovativi ortobiologici, Chirurgia articolare. Sono invitati specialisti ortopedici, medici sportivi, fisioterapisti, infermieri e preparatori atletici, allenatori e dirigenti".

Di cosa si discuterà?

"Vi sarà una sessione sulla Riabilitazione dello sportivo infortunato nella quale verranno messe a confronto le diverse scuole di pensiero, con illustri rappresentanti del’Isokinetic di Bologna, dell’Humanitas di Milano e del Fisioclinics di Pesaro. Si parlerà poi dei trattamenti conservativi negli atleti, con attenzione particolare alle terapie infiltrative ortobiologiche, che sono una delle nuove frontiere della medicina sportiva; infine si mostrerà lo “stato dell’Arte” della chirurgia articolare per i più frequenti infortuni sportivi: rotture dei legamenti e dei menischi del ginocchio, lussazione di spalla, pubalgia ed impingement dell’anca, distorsioni della caviglia, lesioni della cartilagine. Saranno presenti relatori Ortopedici di grande fama che oggi sono i riferimenti nazionali

delle diverse articolazioni"

Che ruolo hanno le società sportive in questo contesto?

"Molto importante per la gestione a 360° dell’attività sportiva, sia professionistica che dilettantistica: è necessario conoscere e discutere le loro esigenze; per questo ho organizzato una tavola rotonda gestita dal giornalista Michele Romano in cui sarà data voce ai presidenti delle principali società sportive della nostra città: Andrea Valli Presidente della VL Basket, Mauro Bosco presidente della Vis Pesaro, Simona Marinelli presidente del Italservice Calcio a 5, Ivano Angeli presidente della Megabox Volley, Simone Mattioli presidente della Fiorini rugby. Parteciperanno al dibattito anche i responsabili politici dello sport del Comune di Pesaro, l’assessora allo Sport Mila Della Dora, e della Regione Marche, l’assessore allo Sport Chiara Biondi. Infine saranno con noi per stimolare il dibattito anche Massimo Ambrosini e Walter Magnifico grandi figure di sportivi di altissimo livello oggi rappresentanti e testimonials dello sport pesarese".

C’è anche una sessione rivolta al pubblico non "tecnico"...

"La sessione sul “Ritorno allo Sport” dell’Atleta infortunato è stata affrontata in una maniera un pò più divulgativa, come un talk-show in cui si mettono a confronto esperienze personali di Atleti, medici sportivi, fisioterapisti e preparatori atletici, dirigenti sportivi. Quindi ho pensato di invitare ad ascoltare un pubblico diverso, non necessariamente tecnico del settore ma interessato a queste problematiche. Sarà per tutti coinvolgente sentire atleti famosi come Carolina Kostner, Daniel Hackett, Alice Degradi raccontarci le problematiche relative ai loro infortuni. Il panel degli esperti sarà composto dai medici sportivi dell’Inter (Piero Volpi), del Bologna (Gianni Nanni), della Nazionale di Volley (Piero Benelli) e della Nazionale di Canoa (Gianni Mazzoni), dall’allenatore della Lazio Marco Baroni, dal Fisioterapista dell’Inter Davide Lama, dal preparatore atletico del Paris Saint Germain Giannicola Bisciotti, dal dirigente della Juventus Stefano Stefanelli, dal Career Mentor Lucio Zanca"

Qual è quindi la sua aspettativa per questo convegno?

Credo che Pesaro sia una città in cui lo Sport viene vissuto in maniera molto intensa e credo quindi che sia importante la consapevolezza di tutto il mondo che gira intorno allo sport sulle problematiche legate alla salute degli atleti, siano professionisti o semplici dilettanti. Insieme ai Co-Presidenti Antonio Gigante e Piero Benelli, che ringrazio molto per il loro contributo, ci siamo posti l’obbiettivo di fare comprendere l’alto livello prestazionale oggi raggiunto dalla Medicina e Traumatologia Sportiva in Italia e speriamo al termine dei lavori congressuali di avere raggiunto questo ambizioso risultato".

Davide Eusebi