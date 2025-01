Piersanti e Lepretti, incontro con gli autori

Sabato 18 Urbino Capoluogo apre il calendario degli incontri 2025 alle ore 10 nell’Aula Magna dell’ISIA in via Santa Chiara, 36 con la presentazione del volume “Se mai vedi quel paese“ (Affinità Elettive, 2024) vincitore del Premio Frontino Montefeltro 2024. A presiedere l’incontro il presidente Giorgio Londei. Dopo l’introduzione del vicario Ferruccio Giovanetti, sarà il giornalista e scrittore Tiziano Mancini a dialogare con gli autori Umberto Piersanti e Andrea Lepretti. Al termine, il gruppo Atena offrirà agli intervenuti un aperitivo e una copia del volume. Per l’occasione sarà aperto dalle ore 9 il varco ZTL di via Matteotti.