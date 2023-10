Prof accusato da 5 studentesse: "Ci ha toccato ripetutamente in varie parti durante la lezione"

Pesaro, 12 ottobre 2023 – Udienza preliminare ieri per un professore di 57 anni dell’istituto ’Benelli’ accusato da 4 sue allieve di violenza sessuale e da una quinta di molestie per averle preso i riccioli dei capelli attorcigliandoli. Episodi che risalgono al dicembre 2021. Le contestazioni mosse dalle studentesse hanno tutte uno stesso modus operandi: il prof si avvicinava mentre le giovani (tutte minorenni) scrivevano chine sul loro banco, allungava il ginocchio verso la parte laterale della schiena delle ragazze, toccava la testa avvicinandola alla sua oppure accarezzandola così come accarezzava la schiena fino al lato b.

Avrebbe utilizzato ogni volta una scusa, come quella di leggere il compito, correggerlo o aiutare a svolgerlo. Gesti avvenuti fino al 2 dicembre 2021, quando anche il Covid impediva di avvicinarsi. Eppure il prof lo avrebbe fatto ripetutamente. Così le cinque studentesse hanno raccontato tutto prima in famiglia e poi alla procura. Nel settembre scorso, si è svolto un incidente probatorio con le ragazze chiamate a confermare o meno le loro dichiarazioni iniziali.

E le giovani avevano confermato tutto spiegando che quel docente le avrebbe toccate al capo, alla schiena, alle spalle perché questa era la sua caratteristica: arrivare da dietro e toccarle in modo repentino mentre girava tra i banchi. La procura lo accusa di atti sessuali nei confronti di minorenni aggravati dal luogo (istituto scolastico frequentato dalle vittime) e dal rapporto (affidate per ragioni di istruzione all’insegnante quale pubblico ufficiale).

Il docente, tutelato dall’avvocato Marco Defendini, ha sempre respinto le accuse: "Sono basate su episodi di minimo rilievo". Il difensore disse: "Il docente ha svolto in quella classe tre sostituzioni in un periodo di tre mesi per un totale di circa 90 minuti. Insegna da oltre 30 anni senza alcuna ombra". A proposito, continua a fare il supplente anche al ’Benelli’. L’udienza è stata rinviata per mancata notifica.