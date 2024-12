Rassegna Natale all’Organo: la "Messa del Cuore Immacolato" apre la 35ª edizione

Oggi alle ore 19 nella chiesa di San Giovanni Battista si terrà il primo dei tre appuntamenti della Rassegna Natale all’Organo. Verrà eseguita la “Messa del Cuore Immacolato“, brani composti da Padre Armando Pierucci, nel rispetto dell’azione liturgica, per accompagnare in maniera appropriata i gesti sacri. I brani musicali saranno interpretati dal Coro Filarmonico “Rossini“ (Sezione femminile), all’organo Nunzio Randazzo, al violino Leonardo Deluigi, dirigerà il Maestro Federico Raffaelli.

“Natale all’Organo“, è la rassegna musicale ideata dal Maestro Padre Armando Pierucci che è giunta quest’anno alla sua 35ª edizione, sotto la direzione artistica del Maestro Nunzio Randazzo. Padre Armando Pierucci, frate minore francescano, è oggi considerato tra i più grandi compositori viventi di musica sacra. Nato a Maiolati Spontini (Ancona) nel 1935, risiede a Pesaro dove ha vissuto per quasi vent’anni fino al 1988. In quegli anni fu anche docente di organo al conservatorio Rossini, dove si specializzò in direzione di coro e composizione organistica. E’ stato il fondatore dell’Istituto “Magnificat“, scuola di musica operante a Gerusalemme.