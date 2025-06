Ricci in città, tuoni su sanità e infrastrutture

Il tour marchigiano del candidato del centrosinistra Matteo Ricci ha fatto tappa ieri a Urbino. Dopo una mattinata al mercato, tra strette di mano e chiacchierate coi cittadini, nel pomeriggio l’eurodem è stato presente agli Stati generali del Pd urbinate. "Come sto facendo ormai da settimane, sto in mezzo alle persone, una cosa che sono abituato a fare da sempre: è l’unico modo nel quale ho fatto politica, un modo popolare con cui ho sempre battuto i populisti, come accadrà anche questa volta", ha esordito Ricci, che non ha lasciato sfuggire l’occasione per parlare anche di temi importanti: "In questo tour sto mettendo a fuoco tutti i problemi dei marchigiani, a iniziare dalla sanità. Anche in questi giorni a Urbino c’è stato un caso eclatante, e non è il primo, di una persona tenuta tre giorni al pronto soccorso: c’è una crisi vera, nonostante la dedizione di medici e infermieri che lavorano in condizioni incredibili con turni massacranti. Le cose non vanno, come dimostra anche qua a Urbino l’apertura della medicina d’urgenza, chiusa poco dopo perché non ci sono medici. In questi 5 anni sono aumentate le liste d’attesa; tante persone devono aspettare mesi, anni addirittura per essere visitate o per un intervento. È aumentata la mobilità passiva: si spendono milioni di euro, soprattutto per questa provincia, per curare i marchigiani in Emilia Romagna e in Lombardia. E un marchigiano su 10 ha smesso proprio di curarsi, non trovando risposta nel pubblico e non avendo i soldi per andare dal privato. C’è un’emergenza sanitaria vera, una questione che non è di destra o di sinistra, significa semplicemente essere responsabili", la frecciata ad Acquaroli. Che Ricci critica anche per le infrastrutture: "È sparita la modernizzazione della Pesaro-Urbino, che era uno dei progetti strategici, e la Fano-Grosseto davvero non è ciò che volevamo. Io ci ho anche dormito in quella galleria, ma finanziare esclusivamente una canna nella direzione Toscana con una strada esce nel nulla rischia di essere uno sperpero di risorse senza risolvere alcun problema". Non è ancora certa la squadra locale a sostegno del candidato: "Le liste si stanno decidendo in queste settimane".

