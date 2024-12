Ricordate le quattro vittime della tragedia di Ca’ Gulino

Fossombrone ha ricordato Cinzia Mariotti, Stefano Sabbatini, Sokol Hoxha e Alberto Serfilippi, i tre operatori sanitari della locale Postazione territoriale dell’emergenza sanitaria (Potes) e il paziente che stavano trasportando in ambulanza verso Urbino, morti il 27 dicembre 2024 in un incidente nella galleria di Ca’ Gulino, tra la città ducale e Fermignano. A loro, ieri mattina è stata dedicata una messa nel luogo di culto dell’ospedale di Fossombrone. Erano presenti i familiari delle vittime, i colleghi della Potes, il direttore generale dell’Ast PU, Alberto Carelli, e i sindaci di Fossombrone, Cagli e Acqualagna. "Oggi è il giorno del ricordo e del silenzio – ha spiegato Carelli –. Rinnovo il cordoglio ai parenti delle vittime. Il loro ricordo resterà indelebile. Il servizio prestato negli anni da Cinzia, Sokol e Stefano con competenza, professionalità e abnegazione sarà una testimonianza importante per tutti noi". Al termine della messa tutte le ambulanze delle Potes della provincia hanno acceso la sirena in ricordo dei colleghi scomparsi. Nel pomeriggio, le vittime sono state ricordate anche dal Consiglio comunale di Urbino, che ha aperto la seduta con un minuto di silenzio.

n. p.