Sant’Orso, problemi ai ’raggi x’

"Quest’amministrazione ha avuto poche idee e ben confuse". Questo in estrema sintesi il messaggio lanciato da Fratelli d’Italia Fano, in occasione dell’incontro con i residenti del quartiere, che si è svolto ieri sera nel club degli anziani Anni Nuovi di via Carpazi a Sant’Orso. Il primo di un ciclo di appuntamenti con i cittadini, che dà ufficialmente il via alla campagna elettorale di Fd’I Fano, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 9 giugno. E a Sant’Orso, per il gruppo che al momento non esprime neppure un consigliere comunale di minoranza, la strada per lo scontro politico era spianata dalle recenti asfaltature. "Con meno risorse e un migliore risultato si sarebbero potute usare le risorse economiche per migliorare lo stato delle strade non solo del quartiere, ma di tutta la città, che sono in condizioni pietose da diversi anni" ha fatto presente la segretaria di partito Loretta Manocchi.