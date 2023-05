Scuole chiuse a Pesaro e Fano il 16 maggio: allerta meteo arancione e vento fortissimo

Pesaro, 15 maggio 2023 – Il maltempo preoccupa anche la provincia di Pesaro Urbino, come molte parti della regione e del Paese. La Protezione Civile ha emesso allerta meteo arancione per le Marche (non quindi rossa, ovvero quella di maggiore rischio), i sindaci di Pesaro, Matteo Ricci, e di Fano, Massimo Seri, hanno optato per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani, martedì 16 maggio.

Ricci ha deciso di seguire il consiglio dell’Ufficio Volontariato di Protezione Civile Regione Marche e della Prefettura, perché – scrive lui stesso sul suo profilo facebook – si prevedono temporali e “anche vento fortissimo”.

Per cui, in via precauzionale, si resta a casa. Pure a Fano: “In relazione all’allerta meteo con codice arancione ho provveduto alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 16 maggio. Tale decisione è confortata anche dalla direttiva della Prefettura di Pesaro e Urbino per eliminare o quantomeno mitigare i possibili rischi alla pubblica e privata incolumità”, si legge sui social del primo cittadino fanese.

Anche a Senigallia le scuole resteranno chiuse. Così come anche in molti comuni della vicina regione Emilia Romagna.