Scuole e Archivio di Stato, lavori conclusi. Così la copertura non presenta più rischi

Finalmente il tetto dell’edificio Pascoli (foto), che ospita le elementari, le medie e l’Archivio di Stato non è più a rischio. Sono finiti qualche giorno fa i lavori di risistemazione del Comune, realizzati a pochi mesi dal temporale di agosto che aveva fatto piombare a terra diverse tegole, rendendo necessaria la chiusura al pubblico dell’archivio e l’installazione di una tettoia sopra l’ingresso per i dipendenti.

"Visto l’utilizzo dell’edificio da parte di studenti e del personale e degli utenti dell’archivio – spiega il sindaco Maurizio Gambini, che ha seguito la vicenda – abbiamo fatto un intervento d’urgenza, e in pochi mesi abbiamo dato il via al cantiere, che è stato rapido ma non facile". Infatti i lavori non si potevano svolgere con un carrello elevatore ma è stato necessario installare ponteggi larghi quanto la lunga parete dell’edificio e alti tre piani.

"Visto le tante tegole cadute e altrettante a rischio – continua Gambini – abbiamo fatto una revisione e sistemazione completa di tutta quella falda del tetto, per una soluzione definitiva. Costo: circa 20mila euro".

Giovanni Volponi