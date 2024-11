Sesso a pagamento con una sedicenne: Bezziccheri torna in libertà

Pesaro, 25 novembre 2024 – Augusto Bezziccheri, 74enne titolare della Isofom di Borgo Santa Maria, è uscito dal carcere alcuni giorni fa. Ha scontato una pena di sei mesi di carcere a Villa Fastiggi per aver fatto sesso in cambio di denaro con una sedicenne. L’accusa legata alla prostituzione minorile ha superato tre gradi di giudizio e a metà maggio scorso gli agenti della squadra mobile di Pesaro avevano dato esecuzione alla sentenza di condanna definitiva a sei mesi di reclusione.

Quello per il quale Bezziccheri è finito in carcere è un reato di natura ostativa nei confronti del quale non hanno trovato applicazione i benefici della sospensione della pena. Augusto Bezziccheri aveva già avuto in passato problemi con la giustizia: era già stato coinvolto in vicende legate a reati fiscali e condannato in via definitiva nel 2015 per lesioni colpose a seguito di un incidente sul lavoro.

La vicenda per la quale è finito in carcere risale al 2016. L’allora sedicenne si trovava in una comunità per minori di Fano ed era stata invitata ad una cena a Montecchio con Bezziccheri. La ragazza si era presentata con un’amica, sua coetanea. Bezziccheri aveva consegnato alla ragazza 200 euro con la promessa che sarebbero seguiti altri incontri. E così è stato: da lì era iniziata una frequentazione tra i due fatta di conversazioni telefoniche, sms e incontri proibiti. La ragazza aveva raccontato di aver consumato due rapporti sessuali tra agosto e settembre 2016 in cambio di denaro consegnato prima, immediatamente dopo aver fatto sesso e anche successivamente.