Smargiassi sull’ex tribunale:: "E’ in completo abbandono"

L’ex tribunale è lasciato in balia di se stesso. A denunciare lo stato di degrado dello storico edificio nel cuore della città è un cittadino, l’avvocato Stefano Smargiassi, che ha scritto una lettera al Carlino.

"Palazzo Gherardi, che sorge nella piazza omonima – scrive Smargiassi – di fronte all’abside della chiesa di San Domenico, è visto quotidianamente da studenti dell’Università e dell’ISIA, oltre che da cittadini e turisti. La sua storia ci riporta al XVI secolo, quando vi abitò prima un nobile francese, poi la famiglia Mauruzi della Stacciola e infine il conte Pompeo Gherardi. Dopo questo succedersi di ‘inquilini’ e l’essere stato sede del Tribunale, l’edificio ormai da decenni è lasciato all’incuria e agli agenti atmosferici: i fianchi mostrano finestre aperte con serramenti e vetri rotti o mancanti; il cortile, uno dei più preziosi nel centro storico su cui si affaccia l’ISIA, è in uno stato pietoso; il tutto è come una carie che aspetta di essere curata!"

Conclude Smargiassi: "Anche se la facciata principale sembra in buono stato e trae decisamente in inganno su tutto il resto dell’immobile, il resto dello stabile non ha bisogno di commenti; occorrono interventi manutentivi profondi e celeri da parte di chi ne ha titolo".