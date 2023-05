Mare, il primo assalto a Pesaro: alcuni in spiaggia con il Suv, fioccano le multe

Pesaro, 8 maggio 2023 – E’ vero, i parcheggi in città sono pochi, ma questo non vuol dire che, in alternativa, si possa puntare il volante verso la spiaggia. Eppure è quello che hanno fatto ieri mattina quattro cinque automobilisti, arrivati tranquilli col loro suv alla "spiaggia bianca", zona Sottomonte, mentre tutto intorno i bagnanti prendevano il sole e gli ombrelloni erano aperti. La sosta è durata non molto, con intervento della polizia locale, multa da 1.032 euro per violazione del codice della navigazione, e sfratto delle auto.

Ma intanto, ieri mattina tutta la spiaggia di Pesaro è stata affollata: "Abbiamo visto tante persone che in questi due giorni si sono rilassate sotto il sole – dice Andrea Ranocchi, titolare dei Bagni Laura – normalmente prendono un lettino e si mettono distesi per un paio d’ore, ma c’è anche chi si è trattenuto per più tempo. Con il sole, oltretutto, sono stati esposti anche i prezzi di lettini e ombrelloni: si parte da un lettino per una giornata a 7 euro, fino ad arrivare ad un ombrellone con due lettini a 21 euro".

Continua Ranocchi: "Abbiamo ricevuto le prime prenotazioni per la stagione e devo dire che siamo parecchio soddisfatti. Speriamo che il tempo continui ad essere bello e che faccia sempre più caldo".

Anche i bagnanti si dicono soddisfatti di questo weekend particolarmente soleggiato, che gli ha permesso di concedersi qualche ora fuori dalla routine quotidiana: "Si sta veramente bene, l’altro ieri ho fatto la prima giornata di mare e devo dire che mi sono anche un po’ scottato – commenta scherzosamente Mimmo Caroppi mentre si abbronza –. Ancora devo fare il primo bagno, l’acqua è un po’ freddina per i miei gusti, ma ammetto di averci provato. Sono un cliente abituale dei Bagni Laura, è una posizione ottima, data anche la vicinanza con la Palla di Pomodoro e ristoranti".

Altre bagnanti trovati in spiaggia sono venute a Pesaro proprio in vista delle belle giornate di sole: "Noi viviamo a Bologna e venire al mare fa bene – dicono Donatella e Elisabetta –. Siamo partite alle 7, fortunatamente senza trovare traffico, e siamo venute qua per fare un po’ di bagni di sole. Sicuramente troveremo traffico stasera (domenica ndr) per il ritorno, ma bisogna essere fiduciose. Di gettarci in acqua ancora non se ne parla, ma le passeggiate sulla battigia non ce le toglie nessuno".

Nonostante la bella stagione, però, c’è chi si lamenta delle potenzialità della sua concessione: "La gente, per fortuna, c’è, ma la mia spiaggia è piccolina e non sono in grado di prendere stagionali nuovi – spiega Fabrizio Rossi, titolare di Bagni Tina –. Fa strano pensare che ancora, alla fine di maggio, non possa mettere su gli ombrelloni fino a riva ma perché mi manca la sabbia erosa dal mare".